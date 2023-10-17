أشرف زكي: الفنانون المصريون تضامنوا اليوم مع الشعب الفلسطيني بوقفة حاشدة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابات الفنية دعت لوقفة تضامنية مع أهالينا من الشعب الفلسطيني، وكان هناك حشد كبير من الفنانين، وتحدثوا بصورة صريحة وشجاعة.

وأضاف "زكي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن النقابة جددت قرار منع الفنانين المصريين بإقامة أي أعمال فنية مع الكيان الصهيوني ومن يخالف ذلك يتم شطبه من النقابة، وجرى شطب بعض الناس خلال السنوات الماضية التي عملت أو أقامت بعض الأعمال الفنية مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن النقابة اتفقت على عمل رسالة باللغات كلها، مستخدمين أدواتهم كفنانين، إرسالها إلى كل فناني العالم، واستغلال العلاقات مع المهرجانات الدولية لإيصال صوتنا ورسالتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني ورفض ما يحدث الآن من إبادة.