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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل بدم بارد

قصف المستشفى المعمداني
قصف المستشفى المعمداني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدم بارد يكشف زيف كل أدعياء حقوق الإنسان وهشاشة الدول و المؤسسات التي تكيل بمائة كيل.

وأكد وزير الأوقاف، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن من يقلبون الحقائق أو يزيفونها هم شركاء العدو الصهيوني في قتل النساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم المستشفيات على رءوس المرضى والأطباء معا.

وأكد وزير الأوقاف أننا نقف صفا واحدا خلف رئيسنا المحترم الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي ونحيي مواقفه الشجاعة في الحفاظ على أمننا القومي ودعم قضايا أمتنا وبخاصة موقف سيادته الحاسم في رفض تهجير أشقائنا الفلسطينين من أرضهم.

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف المستشفى المعمداني في غزة؛ ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح.

المستشفى المعمداني

وقال مفتي الجمهورية، في بيان له: "إن قصف المستشفى المعمداني جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".

وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.

الوضع في القدس

كان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، للاطمئنان على الأوضاع هناك.

وأكد مفتي الجمهورية خلال الاتصال أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، وهي قضية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تحيا في نفوسنا، ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطيني والعربي لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ.

وأكَّد مفتي الجمهورية أهميةَ بيان وزارة الخارجية المصرية، حيث نبَّهت فيه على أهمية تجنب تعريض المدنيين للمخاطر، مع ضرورة ضبط النفس، والدعوة إلى تدخل الأطراف الفاعلة دوليًّا لوقف التصعيد، وحث الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه عبَّر سماحة الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، عن شكره وامتنانه البالغ لمصر قيادة وشعبًا؛ لما تبذله من مجهودات ملموسة على كافة المستويات من أجل القدس الشريف والقضية الفلسطينية.

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