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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك مشوي الخلطة الحارة

طريقة عمل سمك مشوي
طريقة عمل سمك مشوي الخلطة الحارة

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل سمك مشوي بالخلطة الحارة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

سمك مشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة

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المقادير  لعمل السمك المشوي 

- السمك : 2 كيلو 
- عصير الليمون : 1 حبة 
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 
- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة 
- الثوم : فصّان (مفروم شرائح) 
- بابريكا : ملعقة صغيرة 
- بهار السمك : ملعقة صغيرة 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- البطاطس : 2 حبة (كبيرة / مقشرة ومقطعة دوائر)

طريقة التحضير سمك مشوي 

1. اصنعي بواسطة السكين شقوقاً بالسمك.

2. اخلطي عصير الليمون مع الكمون والزيت والشطة والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات السمك والملح في وعاء.

3. وزعي المزيج داخل وخارج السمكة وفي الشقوق.

4. أدخلي السمكة للثلاجة لمدة ساعة.

5. سخني الفرن على حرارة متوسطة 200 درجة.

6. ضعي حبات البطاطس الداوئر في طبق الفرن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزيت ثم ضعي السمك فوقه.

7. غطي الطبق بورق القصدير وأدخلي الطبق الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب نضوج السمك.

8. ارفعي ورق القصدير وحمري الوجه لمدة 5 دقائق.

9. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة.

السمك المشوى الفلفل الأسود طريقة عمل سمك مشوي طريقة عمل سمك ملعقة كبيرة ​​​​​​​health

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