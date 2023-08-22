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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سمك مشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة

سمك مشوي في الفرن
سمك مشوي في الفرن بتتبيله لذيذه

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل سمك مشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة، فأغلب الأشخاص يفضلون تناول السمك المشوي لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والكالسيوم .

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طريقة تحضير التتبيله

1 سمكة 
عصير ليمون
زيت زيتون
ثوم مهروس
ملح فلفل اسود
كزبره مطحونه

طريقة عمل سمك مشوي في الفرن 


خلط المكونات جيدا وتتبيل السمكة
وتغليف صينية الشواء بورق القصدير 
ثم شوي السمكة في الفرن على درجة حرارة مرتفعة مدة ٤٠ دقيقة او حسب حجم السمك 
تقطيع بطاطا مكعبات وقليها وبعد نضج السمك توزيع البطاطا في الصينية وإعادة الصينية إلى الفرن لتنكيه البطاطا بنكهة السمك والتتبيلة.

طريقة تحضير التتبيله طريقة عمل سمك مشوي فى الفرن ​​​​​​​health سمك سمك مشوي

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