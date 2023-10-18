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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يكشف مفاجآت.. رئيس جامعة فلسطين الأسبق يرصد شهادته من أمام مستشفى المعمداني

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

كشف الدكتور زاهر كحيل، رئيس جامعة فلسطين الأسبق، عن شهادته اليوم حول مجزرة مستشفى المعمداني، حيث يقيم بجوارها، أنه شاهد صاروخين سقطا من طائرات إسرائيلية استهدفت المستشفى المعمداني وهو مستشفى عريق تابع للكنيسة ويعتبر مستشفى إنجليزيًا ويمثل ملاذًا أمنًا  للهاربين من العدوان حيث لا يوجد مكان آمن في غزة وقصده نحو 5 آلاف مواطن هرباً من القصف يتلقى كثيرًا منهم العلاج وبعض الأطفال والأسر افترشوا الساحات. 


وتابع "كحيل" خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: سقط الصاروخ الأول في الساحات مُخلفاً مئات القتـ ـلى والجرحى تبعه صاروخ آخر هدم جزءًا من الكنيسة. 


وأوضح رئيس جامعة فلسطين الأسبق، أن عدد الضحايا بلغ الشهداء 800 شهيد وهناك العشرات تحت الأنقاض يصعب انتشالها لعدم وجود من المعدات وهناك أشلاء وجثث مُتطايرة على إبعاد 50 - 100 متر وهي رؤوس أطفال وأيادي وأرجل وهو منظر مُبكي ورهيب. 

 جثث تحت الأنقاض وأشلاء متناثرة.. رؤوس أطفال وأرجل وأذرع  حول المكان 


وشدّد أنه شاهد الصواريخ التي سقطت إسرائيلية وأن ادعاءات تل أبيب أنها ليست لها علاقة مضحكة  قائلاً: أنا شاهد عيان وربنا على ما أقول شهيد وأتوقع ارتفاع الضحايا والشهداء إلى نحو 1500 شهيد خلال الساعات القادمة وآلاف الجرحى، وبيّن أن الإصابات ليست سطحية بل ستكون إصابات أدت لعاهات مُستديمة قد ينتج فقد عضو من الأعضاء سواء  أطراف أو فقد عين أو أذن". 

فلسطين إسرائيل مستشفى المعمداني لميس الحديدي غزة

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