روسيا تدمر 28 مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي التقط ودمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلجورود وكورسك، بالإضافة إلى البحر الأسود، خلال الليل.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الدفاع الروسية في بيان: "ليلة اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "باستخدام وسائل الدفاع الجوي البارعة فوق مناطق بيلجورود وكورسك ومياه البحر الأسود، تم التقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.