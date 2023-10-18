وصمة عار في جبين الإنسانية.. «الأطباء البيطريين» تدين جرائم إسرائيل بحق سكان غزة

أدنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، وآخرها، الثلاثاء، حيث تم قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمداني بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التى تتبعها الدولة المصرية سعيا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.