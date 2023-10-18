تنفيذ برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف في مساجد سيناء

تنفذ مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مساجد المدن بمحافظة شمال سيناء، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء فى (15) مسجدا بأوقاف شمال سيناء، خلال شهر نوفمبر 2023م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تنفيذ البرنامج:

وقال الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تحديد موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في المساجد بمدن المحافظة ، وذلك على النحو التالي:



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