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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف في مساجد سيناء

برنامج المنبر الثابت
برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء

تنفذ مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في  مساجد المدن بمحافظة شمال سيناء، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء فى (15) مسجدا بأوقاف شمال سيناء، خلال شهر نوفمبر  2023م. 

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  و الدكتور  محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف.

 

تنفيذ البرنامج:

وقال الدكتور  محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،  أنه تم تحديد  موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في المساجد  بمدن المحافظة ، وذلك على النحو التالي:


الثلاثاء :2023/11/7م ، عن موضوع: (أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع).
 

الثلاثاء : 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: (مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع).
 

الثلاثاء : 21 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).
 

الثلاثاء :2023/11/28م ، عن موضوع:  (مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر).

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