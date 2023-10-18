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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بإحياء زفاف إسرائيلي.. أول تعليق نارى من ناصيف زيتون

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

حالة من الجدل الواسع أثيرت حول الفنان ناصيف زيتون بعد اتهامه بإحياء حفل لرجل إسرائيلي فى ظل الأحداث التى تشهدها فلسطين حاليا من وحشية غاشمة ضد الإنسانية. 

ونشر ناصيف زيتون تعليقا يرد فيه بطريق غير مباشرة فى أول تعليق له يدعم فيه فلسطين ويدين الاحتلال الاسرائيلي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

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ناصيف زيتون 

وقال ناصيف زيتون : مفهوم الخير و الشر لم يعد موجود .. القوي دائماً على صواب و صاحب قرار و الكون يهتف له و يقف بصفه ويقول معه كل الحق. 

وأضاف ناصيف زيتون : بَشع و كريه و مُؤسف و مُذل و مُحزن المشهد الذي وصلنا اليه، وكمية الغبن و العجز الموجودة في قلب المواطن العربي لا توصف. 

واوضح ناصيف زيتون : يارب انصر المستضعفين و قوي قلبهم و عزيمتهم يارب صَبر قلوب كل الامهات، يا رب كن عوناً لكل اب يحمل ابنه بين يديه ميت. لا يوجد ابشع من هذا الواقع الذي وصلنا اليه و لا اكثر من هكذا نفاق, الانسانية كذبة و الحقوق ضائعة و معدومة.

وأخيرا يقول ناصيف زيتون : يارب ارحم جميع الشهداء وصبّر ذويهم و ارفع شبح الحرب و الدمار عنا يا ارحم الراحمين، العنف لا يجلب الا العنف ولا يحل اي مشكلة.سلامك ورحمتك علينا يا الله.

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