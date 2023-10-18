دبلوماسي سابق: نحيي كل فلسطيني يتمسك بأرضه ولا يغادرها

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما تشهده غزة غير مسبوق ومؤلم للغاية، مؤكدًا أنه يجب دعم الصمود الفلسطيني بإدخال الغذاء والأدوية والمياه، وعلى المدى الأطول دعم هذا الصمود حتى لا يغادر هذا الشعب أرضه.



وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، :" نحي كل فلسطيني يتمسك بأرضه ولا يغادرها"، مؤكدًا أن بيان وزراة الخارجية الأردنية بشأن إلغاء القمة الرباعية اليوم ردًا على ماحدث في مستشفى المعمداني في غزة بيان قوي للغاية.



ولفت إلى أن ما نشره الرئيس السيسي عبر صفحته أقوى بكثير لأنه يدين بأقوى العبارت ما يجري في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تخسر بما تفعله أي مستقبل لها، لافتًا إلى أن هناك تضاربًا كبيرًا في الموقف الأمريكي.