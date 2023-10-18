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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1786 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية ميت العطار بالقليوبية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية بقرية ميت العطار بمركز بنها ، وذلك تحت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تأتى في إطار خطة الدولة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.


وأشار الجزار إلى أنه تم الكشف خلال فعاليات القافلة على 1786 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.
وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - تنظيم الأسرة  - الأسنان- جلدية -رمد ) ، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.


وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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القليوبية ميت العطار بنها قافلة طبية وزير الصحة والسكان

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