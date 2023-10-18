حماس: استهداف مستشفى المعمداني جاء ضمن الإبادة الجماعية لسكان غزة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل استهدفت مستشفى المعمداني في إطار الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.

وحملت حركة المقاومة الفلسطينية، في بيان، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وأوضحت الحركة، أن الانحياز الغربي لإسرائيل، أفشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه المشروعة، وصامد في وجه إسرائيل.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، إلى تل أبيب؛ لبدء رحلة غير عادية عالية المخاطر، يسعى من خلالها إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل، في سعيها للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وعن واقعة استهداف مستشفى المعمداني، قال بايدن خلال لقائه مع نتنياهو: يبدو لي أن واقعة المستشفى في غزة من عمل "الفريق الثاني".

وأضاف بايدن: أردت الحضور هنا؛ حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أننا نقف مع "إسرائيل".