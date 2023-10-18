الأطباء البيطريين: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وندعم الرئيس في خطواته

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا، دعمها الكامل والمطلق لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، ووقف ما تشهده غزة من جريمة إبادة جماعية، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وشددت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألماني، كانت قوية وحاسمة للتأكيد على أن مصر لن تُستدرج للدخول في أزمات للنيل من سيادتها، مشيرا إلى أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية.

وأكد سليم، على أن كافة الأطباء البيطريين يساندون ويؤيدون رسائل الرئيس ويرفضون تهجير الفلسطينيين التي ينادى بها العدو الصهيونى، وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد، مشيرا إلى استعدادهم لتلبية دعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تفريط فيه، مفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث للكيان الصهيونى في التعدى على جزء أصيل من الدولة المصرية.