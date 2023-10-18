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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة من أبشع الجرائم فى حق الإنسانية

صدى البلد

استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنه يعد جريمة حرب ومن أبشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والذى يندى لها الجبين، مطالبا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: “ألم يئن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق وإزالة رأسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كانوا يحتمون بها فى ظل الانتهاكات الجسيمة والقتل والقصف الذي يمارسه الكيان الصهيوني منذ أكثر من 10 أيام ومستمر فيه حتى الآن؟”.

وطالب الرشيدي، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمى للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجه النائب رسالة  إلى العالم أجمع ، قائلا: “إن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لا بد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان”.

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