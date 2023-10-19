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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حفظي: هجان قصة إنسانية.. وأبو بكر شوقي الأنسب لإخراج العمل (حوار)

هجان
هجان

عرض فيلم هجان في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الماضية، واحتفى عشاق السينما بالعرض العالمي الأول للعمل الذي يشارك في إنتاجه محمد حفظي مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وهو من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي، وبطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وتدور أحداث العمل حول الصبي "مطر" الذي يعيش رحلة استكشاف من منطلق شغفه بالإبل، ويواجه صراعاً من أجل الحرية والحقيقة، عندما يجد نفسه في عالم سباقات الهجن دون قصد، وعليه أن يبذل كل ما في وسعه من أجل البقاء.

وحول الفيلم وتفاصيلة تحدث المنتج محمد حفظي مع صدى البلد، وكشف لنا كواليس مشاركته في مهرجان تورنتو، وسر اختيار أبو بكر شوقي لإخراج العمل.


سباق الهجن

أكد المنتج محمد حفظي أن فيلم هجان الذي عرض في الدورة المنقضية من مهرجان تورنتو لايركز بشكل أساسي على سباق الهجن، وقال " حفظي" أن الهدف الأساسي من العمل هو قصة إنسانية مرتبطة بسباق الهجن، عن طريق شقيقين إحدهما مرتبط بهذا العالم ويتعرض لحادث يدفع شقيقه لأن يقوم بدوره.

اللحاق بتورنتو

وعن سبب مشاركته في مهرجان تورنتو بالتحديد قال:" أنتهينا من تصوير الفيلم مؤخرا ولم يكن أمامنا بديل سوى المشاركة في تونتو فهو واحد من أهم المهرجانات في العالم، والحقيقة أننا تلقينا ردود فعل واسعة للغاية على الفيلم وتصفيق حار من الحاضرين، ورسائل دعم من المقربين".

محمد حفظي: فيلم هجان لايركز على سباق الهجن

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مواقف صعبة

وكشف المنتج محمد حفظي عن أصعب المواقف التي واجهته خلال تصوير فيلم هجان الذي شارك في مهرجان تورنتو وقال: "صورنا الفيلم في الأماكن المشهورة لسابقات الهجن في السعودية والأردن، واحتجنا للتعامل مع عدد كبير جدًا من الجمال وهذا ليس أمرًا سهلًا، كما أننا كنا نحتاج لأن يتواجد معنا أشخاص متدربين على تلك السباقات".

الأردن

تحدث حفظي عن سبب تصوير عدد من المشاهد في الأردن بجانب ماتم تصويره في السعودية وقال:" سبقا الهجن يتواجد أيضا في وادي رم كما أن الطبيعة الخلابة هناك قريبة من السعودية لذلك قمنا بتصوير بعض امشاهد هناك".

اختيار الأبطال

وأوضح "حفظي" طريقة إختيارهم للأبطال المشاركين في الفيلم وأ:د أنهم كانوا بحاجة ممثلين قادرين على ركوب الهجن بجانب الممثلين المحترفين في العمل.

كما علق على إختيار أبو بكر شوقي لإخراج العمل وأ:د أنه الأنسب قائلا:" تجربته في يوم الدين اثبتت أنه القادر على إخراج الفيلم بجودة عالية خصوصا أن يعرف كيف يتعامل مع الأشخاص الذين لم يمثلوا وأيضا الحيوانات".

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