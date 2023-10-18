برلماني: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.. وأمننا القومي خط أحمر

قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب، إن نواب البرلمان يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية و يثقون فيه ثقة مطلقة في التعامل مع الاعتداء الإسرائيلي ، علي الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاد سويلم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين الى سيناء؛ مؤكد أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات تحافظ على الأمن القومى المصرى.



وطالب سويلم المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل مسئولياته بالضغط على اسرئيل بوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى.

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واضاف سويلم ، أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الامن القومي المصري، قائلا نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون به.

وأعلن سويلم عدم قبول أي مصري لفكرة التهجير و ما حدث بمستشفي المعمداني بغزة ما هو إلا مجزرة إنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال لدفع الفلسطينين للتهجير الي مصر، موضحا ندعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم ولكن ليس علي حساب تصفية القضية.