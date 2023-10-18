تضامن المنيا: توزيع ملابس جديدة لدعم 450 أسرة فقيرة بسمالوط

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا وجمعية الأورمان، معرض توزيع ملابس جديدة بمركز سمالوط وذلك لدعم 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى الروبى والبصير وقرى مجاورة بمركز سمالوط.

وأكدت أمانى تامر وكيلة مديرية التضامن بالمنيا، في بيان اليوم، أنه تنفيذا لتعليمات ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تم تنظيم المعرض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكده أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيريه متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية.

