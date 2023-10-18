وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين لدعم الفلسطينيين | صور وفيديو

نظمت نقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية لإعلان موقفها الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، و دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وشارك المئات من الصحفيين بالوقفة الاحتجاجية ، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد المشاركون شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي والعدوان الغاشم على غزة.

وتضامن المشاركون بالوقفة مع القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلنت نقابة الصحفيين، عن إدانتها الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني .

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح، وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم ، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه ، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر، مؤكدا إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

0101967e-3a9d-413d-9d06-77fc6c7a5f90

b270723d-ccf2-4f41-b97b-db58a49405e7

81bea00e-1ded-4d39-93e5-2ba43e10b82f

43bb057c-fbb6-470a-b3ea-fe5c983dbb6e

ad99b933-92e5-4399-87e6-16a4cc3686fe

c0645c98-0040-45c4-8e50-f777aae8d7fc

5088d1eb-e185-48a2-a4b6-8ebc2ec28d81

00919e3d-7b09-43f7-8a52-31ca767308d3

391aa44d-5c83-4d10-9796-3bb6d467f0a6

57a0916f-c501-4c9b-9ecc-f4dda5daa24d

b7fff83b-a086-4e00-986f-f1c20e1e318e

1a0689ea-8a6c-4c07-91a8-13136a4f29f0

38454426-cdde-4e18-b106-513f2fee6853

2ff5aed1-ec04-4f8b-90e3-0ed11e9fbdd8

2161f6da-6bae-4ea6-8f29-6f9e45e98a9e

c8b2c4f4-ef12-4fd3-94dd-45e760594345

bb4b315c-0f7b-40fa-8890-d06bc5036c6f