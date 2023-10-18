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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: الحرب على غزة دخلت مرحلة خطيرة قد تصل إلى كارثة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، التي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

خلال لقاء بلينكن.. العاهل الاردني يؤكد ضرورة فتح ممرات لإيصال المساعدات لـغزة

وحذر من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.

أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في غزة 

ولفت الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.

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