العاهل الأردني: الحرب على غزة دخلت مرحلة خطيرة قد تصل إلى كارثة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، التي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.

وحذر من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.

أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في غزة

ولفت الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.