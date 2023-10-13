خلال لقاء بلينكن.. العاهل الاردني يؤكد ضرورة فتح ممرات لإيصال المساعدات لـغزة

أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ، اليوم الجمعة ، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى غزة.

وحذر العاهل الأردني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم.

والتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من اليوم ، بـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة الأخير للمنطقة والتي شملت الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

وأفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة في عمان.

كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين.