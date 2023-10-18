سامح شكري يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر الجديد لدى مصر

سلم السفير طارق على فرج الأنصاري سفير دولة قطر الجديد لدى جمهور مصر العربية، اليوم، أوراق اعتماده سفيرا لدولة قطر لدى مصر لوزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجاء قرار وزارة الخارجية القطرية بتعيين السفير طارق على فرج الأنصاري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

‏ونقل السفير خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية المصري الذي طلب بدوره نقل تحيا.

كما اعرب وزير الخارجية عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.