واضح وحاسم | مستقبل وطن يدعم الموقف المصرى في القضية الفلسطينية

أيد حزب مستقبل وطن الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية مشيدا بتصريحات الرئيس السيسي التى تعبر عن الموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية وأبرزها ..



الرفض التام لأية مساعٍ لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم... وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا.



الوقف الفورى للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر فى قطاع غزة واستهداف الفلسطينين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.



سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



ويؤكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره وأعضائه فى شتى أنحاء الجمهورية لمشاعر المصريين التلقائية فى مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتأييد الرئيس تأييدا مطلقا فيما أكد عليه من أن الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأى حال من الأحوال.