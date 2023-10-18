قيادي عمالي: تصريحات الرئيس حملت رسائل قوية برفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد القيادى العمالى محسن عليوة "مساعد رئيس حزب حماة الوطن" للشئون النقابية والعمالية أن تصريحات الرئيس، عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى حملت رسائل قوية وحاسمة و تأكيد على الموقف المصرى الثابت و الرافض لهدم و تصفية القضية الفلسطينية بإجبار شعب غزة على النزوح إلى الأراضى المصرية.

وتابع عليوة أن هذا الامر يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطينى لإقامة دولته ، موضحا أن تهجير الشعب الفلسطينى و تحقيق مصطلح " الوطن البديل " و نزوح أهالى غزة إلى سيناء يعتبر مساساً بالأمن القومى المصرى و هذا ما ترفضه القيادة السياسية والشعب المصرى مع الدعم الكامل للقضية الفلسطسنية و الحفاظ عليها .

وشهد اليوم الأربعاء عقد جلسة برلمانية طارئة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلي استشهاد المئات من الفلسطينيين العزل والأطفال.



وشهدت الجلسة البرلمانية حضورا مكثفا مساء اليوم ،رغم الدعوة الطارئة لعقد الجلسة البرلمانية منذ ساعات قليلة ،وذلك تأكيدا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير القسري.