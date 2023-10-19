بسمة وهبة: إحنا مع الرئيس السيسي في كل حاجة| فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل كامل فيما يتعلق بموقفه وموقف الدولة المصرية ومؤسساتها من الدولة المصرية.

وأضافت " بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأفوضه لحماية أرض مصر من المخاطر والمصائب والحروب والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت لعقود".

بسمة وهبة:الرئيس السيسي يعرف كيف يتصرف ونحن نثق في كل خطوة للرئيس السيسي

وتابعت بسمة وهبة : "أفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء المؤامرة على سيناء، ولكن الرئيس السيسي يعرف كيف يتصرف ونحن نثق في كل خطوة للرئيس السيسي من أجل حماية سيناء من المخطط الذي يستهدف تحويلها إلى مسرح حرب لعمليات عسكرية".

وذكرت بسمة وهبة : "أفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الفلسطينيين حتى يظلوا على أرضهم، فلا توجد أرض بلا شعب ولا توجد قضية فلسطينية دون شعب فلسطيني، وسيناء هي باقي قصر مصر".