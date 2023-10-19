انطلاق أسبوع ثقافي للمرأة وأنشطة متنوعة لطلاب المدارس بالقليوبية

شهد قصر ثقافة بنها، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي للمرأة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عن "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة فى مواجهة الفقر".

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا" أوضحت خلالها د. منى مصطفى زهران -مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية- أن تمكين المرأة اقتصاديا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ سعيا لتحسين قدرة المرأة وفرص تمكينها في سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال، أعقب ذلك الحديث عن دورة حياة المشروع، والتمويل سواء من مصادر خارجية أو مصادر داخلية، وكذلك التخطيط للمشروع، وأخيرا التسويق سواء من خلال المنتج وسعره ومكان البيع والمنافسين.

وفي ضوء التعاون مع وزارة التربية والتعليم وضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، نظم فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد مجموعة من الفعاليات لطلاب المدارس، حيث أعد بيت ثقافة شبين القناطر، قراءة في كتاب بعنوان "مدن لا مرئية" تأليف إيتالو كالفينو، ترجمة ياسين طه حافظ، أعدته حنان كامل الطناني، وذلك بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والتي أوضحت أن الكتاب يصف لنا المدن التي يراها المؤلف في هذه الامبراطوريّة مدنا حصينة لا يمكن غزوها، لا يمكن أن تقهر، بينما هي مدن ظاهرها رموز، مدن خفيّة لا ترى، والغريب فيها أنها تفتقر إلى الصلابة، إلى المادة في تكوينها. هي مدن أشكال وأصوات وحركات، مدن تشعر بوجودها ولا تراها.

كما نظمت مكتبة كفر علي شرف الدين، محاضرة مبسطة لمجموعة من طلاب المدارس حول الطاقة وصورها والطاقة المتجددة ألقاها صلاح إبراهيم، إضافة لإقامة مسابقة ثقافية بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والاطلاع إشراف نورا محمد.

وأعد قصر ثقافة بهتيم محاضرة للطلاب حول خطورة التدخين وتوجيههم بمحاولة تجنب الجلوس بجوار المدخنين وعدم تقليدهم، إلى جانب إقامة مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، ألقاها محمد بكر، بالإضافة إلى إعداد مجلة حائط بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر، ومعرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها.