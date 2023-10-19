قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 100 فلسطيني من الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بأعتقال 100 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 54 فلسطينياً من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خليل قاسم الشيخ، والشقيقين حسام ومعتز محمد الشيخ من قرية مراح رباح، وحماده صدوق (20 عاما) من مخيم الدهيشة بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 50 عاملا من قطاع غزة يسكنون في قاعة الفينيق في مخيم الدهيشة.

اعتقال 43 مواطناً من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 43 مواطنًا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية وفلسطينية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال قامت بإقتحام عدة أحياء في المدينة، واعتقلت كلًا من: غالب طه أبو اسنينة، وعلاء عاصم الجعبري، ومحمد حسين أبو حديد، وسامر العويوي، وفريد السلايمة، وأشرف بدر، ويوسف الصرصور، وشادي القواسمي، ومحمود الدويك، ومحمد فنون، وأشرف طه أبو اسنينة، ولؤي غيث، وعلي زهير اسكافي، وطارق عاشور، وزيد حسين الجعبري، ويزن الناظر، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلت يوسف قزاز، وعماد جاد الله، ومحمد نادر أبو اهليل، وسليم الرجوب، وعلاء ربعي، وإسماعيل العواودة، وشادي النمورة، وجاد الله الرجوب، وأسامة شاهين، ويوسف أبو راس، ونبيل العواودة، ومحمود عبد الجليل الشحاتيت، ومنتصر شديد، ومنذر الشراونة، وعدي العواودة، ونايف الرجوب، وأنس حسين عمرو، ويوسف نصار، وهاني أبو سباع، ومحمود أبو وردة من مخيم الفوار.

ومن بلدة بيت أمر شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال: ورد إبراهيم عوض، والأشقاء مهدي ومهند ومحمد مرشد الزعاقيق، وراسم عزيز اخليل، وعلي محمد العلامي، ومحمد نبيل الزعاقيق.

اعتقال 3 من قلقيلية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، 3 فلسطينيين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا'"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي النقار غرب المدينة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: مجاهد نوفل، وسامح عفانة، ومازن خدرج، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.