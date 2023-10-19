عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديو محمد صلاح
فيديو محمد صلاح

خرج لاعب منتخب مصر محمد صلاح بفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي استطاع به ان يزلزل العالم بكلمات بسيطه لا يتعدى مدتها عن 50 ثانية ساند بها الشعب الفلسطيني ودعمهم ضد هجمات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم .

فيديو محمد صلاح يزلزل العالم 

خرج محمد صلاح في فيديو وهو متأثر وعيون تملؤها الحزن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا رسالة مؤثرة عن موقفه تجاه حرب فلسطين وجيش العدوان الاسرائيلي.

قال اللاعب محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع"

ونستعرض المزي\ من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

100 مليون مشاهدة احتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني فيديو محمد صلاح محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

بعد اتفاق السيسي وبايدن.. الصحة العالمية تعلق على إدخال المساعدات إلى غزة

موضوعات متعلقة

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

كان خايف.. شوبير يعلن جاهزية مدفعجي الأهلي لمواجهة سيمبا

«شكري» لنظيره البريطاني: نحذِّر من مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة

إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم لضحايا غزة بجامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة

الإسرائيليون دائمًا سيئون|مواطنو الصين يدعمون فلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي .. شاهد

أداء صلاة الغائب بجامعة دمياط على أرواح شهداء فلسطين

مرور القاهرة تعلن غلق شارع الأسمرات 72 ساعة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح في موقف صعب| طوفان الهيكلة يمر بـ ليفربول.. وصفقة عالمية تهدد الملك

فيديو يتسبب في بكاء سائح بالكونغو..شاهد ماذا فعلت الزرافات مع حيوان من قطيعها

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

ما ملاحقين على الصغار| فيديو يوثق انهيار طبيبة فلسطينية في غزة: الكل بيروح

فيديو

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ