100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

خرج لاعب منتخب مصر محمد صلاح بفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي استطاع به ان يزلزل العالم بكلمات بسيطه لا يتعدى مدتها عن 50 ثانية ساند بها الشعب الفلسطيني ودعمهم ضد هجمات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم .

فيديو محمد صلاح يزلزل العالم

خرج محمد صلاح في فيديو وهو متأثر وعيون تملؤها الحزن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا رسالة مؤثرة عن موقفه تجاه حرب فلسطين وجيش العدوان الاسرائيلي.

قال اللاعب محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع"

ونستعرض المزي\ من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.