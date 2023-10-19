ذكاء خارق.. هالة سرحان تعلق على فيديو محمد صلاح لدعم غزة

علقت الإعلامية هالة سرحان على كلمة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لدعم القضية الفلسطينية.

وكتبت هالة سرحان عبر موقع “إكس” (تويتر سابقا): "‏محمد صلاح ذكاء خارق.. لم ينطق إلا في اللحظات المصيرية الحاسمة.. محمد صلاح المصري الشامخ في ساعتين وصلت الرسالة إلى سبعين مليون مشاهدة.. هذا يعني أن هذه التغريدة في طريقها لعمل رقم قياسي.. أقوى جول أدخله في حياته.. محمد صلاح أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية فوق العادة".

وتخطى فيديو دعم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، للقضية الفلسطينية، حاجز الـ 94 مليون مشاهدة خلال 8 ساعات على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) حول العالم.

وخرج محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

ماذا قال محمد صلاح؟

قال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".