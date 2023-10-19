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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضخ 95 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيها

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أعلن اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضخ 95 طن سكر مدعم  بسعر (27) جنيهاً للكيلو بمختلف الشوادر والمنافذ بنطاق المحافظة المشاركة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء  " معاً ضد الغلاء " لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين.


وأكد محافظ المنوفية على إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة تنفيذ مبادرة " تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية " للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار و مدى توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

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وفى سياق متصل ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الموافقة على غلق مخبز بلدى بناحية صفط جدام بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية لمخالفة القرار الوزارى رقم (30) لسنة 2017 و (37 ، 38) لسنة 2020 ، لافتاً إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير (221) محضر متنوع مابين (97) محضر مخابز و (124) محضر أسواق ، ومن أبرز المحاضر التى تم تحريرها محضرين جنح منوف ضد أصحاب مصانع لصناعة البلاستك والأوانى لحيازتهم (12) طن مواد تصنيع مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بقرية الكوم الأخضر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة (2) طن أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها.

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