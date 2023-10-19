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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة ذهبية.. اشترِ ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite بخصم هائل

ساعة شاومي Redmi
ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite

تعد الساعة الذكية التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة Redmi Watch 2 Lite، واحدة من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث إنها تضم مجموعة من المميزات الرائعة المتعلقة بالصحة والرياضة بجانب تصميمها الأنيق.

خصم 42 % على ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite

ولحسن الحظ، تتوفر ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، مقابل خصما مغريا يقدر بـ 14%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعرها الأصلي بأقل من 323 جنيها مصريا.

 

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وتدعم ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، ميزة مقاومة للماء 5ATM، ونظام تحديد المواقع GPS، وعمر بطارية 10 أيام، وعداد الخطوات، وميزة مراقبة النوم وميزة معدل ضربات القلب باللون الأسود، مقابل سعر 1937 جنيها مصريا، بدلا من 2260 جنيه مصري.

خصم 42 % على ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite

مواصفات ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite

تتميز ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، بتصميم أنيق وخفيف مربع الشكل، مع شاشة كبيرة يبلغ قياسها 1.55 بوصة، ستمكنك من رؤية الإشعارات الواردة لهاتفك الذكي بوضوح.

توفر ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، إمكانية مراقبة النشاط الذي تقوم به، والسعرات الحرارية التي تحرقها، ومعدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وذلك بالإضافة إلى مراقبة أوقات النوم.

تقدم لك ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، أكثر من 100 وضع رياضي، من بينها 17 وضعا للمحترفين، بما في اليوغا والسباحة، كما أنها تتميز بوجود نظام GPS مدمج، يمكنك استخدامه أثناء ممارسة رياضة الركض دون الحاجة إلى استخدام هاتفك الذكي لتسجيل مساراتك.

تتميز ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، بدعم مقاومة الماء وفقا لمعيار 5 ATM، مما يتيح لك متابعة تمارين السباحة أثناء إرتداها دون مشاكل.

تمتاز ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite، بعمر بطارية إلى 10 أيام من العمل، تبلغ قوتها 262 مللى أمبير، وتحتوي الساعة على مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite
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