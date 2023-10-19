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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة حرب.. بيان قوي من هيومن رايتس ووتش بشأن الحصار الإسرائيلي لغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فوراً حصارها الشامل لقطاع غزة، والذي يعرض الأطفال الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين لخطر جسيم.

 

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “العقاب الجماعي للسكان هو جريمة حرب، ويجب على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود والكهرباء والمياه التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، والسماح للمدنيين المرضى والجرحى بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي في أماكن أخرى”.

 

وأضافت: “أعلنت إسرائيل في 18 أكتوبر 2023 أنها ستسمح بوصول الغذاء والمياه والدواء إلى سكان جنوب غزة من مصر، ولكن من دون كهرباء أو وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء أو المولدات المحلية، أو تقديم مساعدات واضحة لأولئك الذين يعيشون في جنوب غزة.. وفي الشمال، فإن هذا لا يرقى إلى مستوى تلبية احتياجات سكان غزة”.

 

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

 

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

 

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

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وأكدت مصر، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

 

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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