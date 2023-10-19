مفوضا الرئيس السيسي.. منتدى شباب العالم يدين حصار وقصف المدنيين في غزة

أدان منتدى شباب العالم، حصار وقصف المدنيين في قطاع غزة ويعرب عن مدى الحزن لفقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل.

كما أكد منتدى شباب العالم أن استهداف العـدوان الإسرائيــلي للمستشفيات لا يتعارض فقط مع القوانين الدولية وكل القواعد الإنسانية بل يصعب الحياة داخل القطاع وهم في أشد الاحتياج للمواد الطبية والعلاجية.

ودعا منتدى شباب العالم المنظمات الدولية للمساهمة بدورها في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأشار منتدى شباب العالم إلى ضرورة أن يتحد العالم ليضمن الحماية والكرامة لكل إنسان بغض النظر عن جنسيتهم أو طرفهم في النزاع.

وطالب منتدى شباب العالم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار للحد من المزيد من العنف ضد الأرواح الأبرياء لتمهيد الطريق لعمل مناقشة سلمية وحضارية.

كما أكد منتدى شباب العالم دعم دعوة الرئيس ‎السيسي وتفويضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.