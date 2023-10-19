عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العلماء بمؤتمر الإفتاء:استخدام الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون محاطا بقيود للحفاظ على القيم والأخلاق

مؤتمر الإفتاء
مؤتمر الإفتاء

انتهت فعاليات الورشة الثالثة من فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء والتي جاءت بعنوان "البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من منظور ديني إفتائي" والتي نظمها مركز الاستشراف الإفتائي، وترأس الورشة اللواء/ محمد علاء مستشار مفتي الجمهورية لتكنولوجيا المعلومات، ومقررا الورشة د. محمود حسن البيطار كبير باحثين بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمهندس رضا أحمد محمد عبد الصادق مدير إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات بدار الإفتاء.

الذكاء الاصطناعي من منظور ديني إفتائي

وشارك في اللجنة أصحاب الفضيلة من داخل دار الإفتاء: م. أحمد قمر، مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية، د.طارق أبو هشيمة، رئيس المؤشر العالمي للفتوى والباحث بدار الإفتاء المصرية، الباحث/ طاهر فاروق زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، د./ محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، الشيخ/ محمد كمال، مدير الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية.

ومن خارج دار الإفتاء الدكتور/ أحمد صفوت مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة بجامعة السادات، الدكتورة / أمل محمود محمد مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة بجامعة القاهرة، المستشار/ محمد أحمد محمد عبد الصادق زايد مستشار بهيئة قضايا الدولة، المستشار/ جمال حسين محمود، المستشار بهيئة قضايا الدولة، والدكتور/ محمود صابر محمود السيد عرفات مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وأكد المشاركون في الورشة أن التقدم التقني الذي تعايشه البشرية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لا يضاهيه تقدم في المنحى الأخلاقي، هذا بصفة عامة، وعلى الصعيد الخاص فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بصوره وأشكاله كافة، لا بد أن يكون محاطا بمجموعة من القيود والاحترازات؛ حتى لا ينحرف عن سياج منظومة القيم والأخلاق، أو قد يسبب هذا التقدم التقني بالنسبة لمستخدميه صدامًا ظاهرًا مع تعاليم الدين أو عقائده، التي تتماشى مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

وشددوا على أن الدور المنوط بالمؤسسات الإفتائية تجاه هذا الطوفان التكنولوجي الذي غزا العالم بكل صوره وأشكاله، كان لا بد لها من وضع الأطر الأخلاقية العامة التي تقنن استخدامات الذكاء الاصطناعي على اختلاف مجالاته، وتعدد مخاطره؛ وكذا انطلاقًا مما جاء في وثيقة اليونسكو (UNESCO) الصادرة في (7/10/2022م) تحت عنوان "تطبيق التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، وقد اشتملت على مشروع قرار في هذا الصدد.

وأشاروا إلى أن هناك أسبابًا لاختيار موضوع هذه الورشة فيرجع إلى أمور، منها: قيام المؤسسة الإفتائية بدورها في حفظ منظومة القيم والأخلاق  تجاه تلك المستجدات التقنية، وما تنطوي عليه من مخاطر من خلال خلْق حالة حوار بين علماء الدين وبين العلماء من مطوري الذكاء الاصطناعي، وكذلك ما يعايشه العالم من تسارع ملحوظ غير ملحوق في تطورات الذكاء الاصطناعي واختراقه لكل المجالات؛ على اختلاف تخصصاتها، وما قد يترتب على ذلك من مضار وسلبيات كبرى؛ نظرًا لما يحمله الذكاء الاصطناعي من مخاطر؛ سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو المجتمعي.

كما تم الإعلان عن أهم أهداف الورشة وهو رصد أهم الانحرافات الأخلاقية الناتجة عن مضار استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحالات المتنوعة؛ ومن ثم تقنين تلك الاستخدامات بما يتوافق مع منظومة القيم الأخلاقية التي جاء بها الدين الحنيف. 

مدير إدارة الإفتاء بالإمارات يُثمِّن موقفَ مصر والرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

مدير إدارة حوار مؤتمر الإفتاء: الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسي بالتفصيل ونفّرت منها


وتطرقت الورشة إلى محاور ثلاثة  وهي المحور الأول: رصد حركة التقدم التقني المتسارع للذكاء الاصطناعي، ودخوله إلى المجالات والأنظمة كافة، وما قد ينطوي عليه من خدمة واسعة للبشرية، والمحور الثاني:  تحديد المخاطر الأخلاقية الحادثة أو المحتملة في ضوء تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي، والمحور الثالث: وضع المقترحات والحلول لمحاولة تحقيق بوصلة أخلاقية من منظور المؤسسات الدينية والإفتائية.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة استهدفت عدة فئات منها قيادات المؤسسات الدينية والإفتائية، ومتخذو القرار لاتخاذ التدابير اللازمة، وكذلك المنظمات الداعمة للسلم والسلام العالمي.. وغيرهم.

إفتاء المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مركز الاستشراف الإفتائي دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

سعر الذهب اليوم الخميس 19- 10- 2023

رقم صادم .. إسرائيل تعلن عدد أسراها رهن المقاومة الفلسطينية

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

مصادر: الأمم المتحدة وزعماء 11 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة مصر للسلام السبت المقبل

موضوعات متعلقة

علماء وباحثون: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي ضرورة مُلحة لحماية السلم والأمن الدوليين

ما الحكمة من مشروعية العدة للنساء

دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى.. بـ 28 كلمة كن دعمًا لأخيك

صيام داود .. حكمه وكيفيته ولماذا لم يلزمه النبي محمد؟

متى يستحب انصراف المشيِّعين للجنازة.. ودعاء للميت مستجاب ليلة الخميس

هل قوله تعالى عن أصحاب النار (لابثين فيها أحقابا).. أنهم غير مخلدين؟

أول مقبرة إسلامية في ألمانيا يشرف عليها المسلمون

أستاذ فقه مقارن: يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان بشرط

ترشيحاتنا

أوجاع على أبواب محاكم الأسرة.. نشوز وطلاق للضرر والمصروفات على زوج الاثنين

محمود عباس: منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

بسبب طوفان الأقصي.. أول تعليق من ماسك على خطط أوروبا لحظر “إكس”

اعتراف بالفشل.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها رهن المقاومة الفلسطينية

الخطيب يصدم مدرب الأهلي.. كولر يهاجم الكاف.. وتفاصيل ورطة الأحمر أمام سيمبا

النواب يرسل برقية لدعم الرئيس في كل ما يتخذه لحماية الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ