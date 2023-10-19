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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول الجرجير

الجرجير
الجرجير

يعد الجرجير من الخضروات المفيدة التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم، ولكن هناك بعض الأشخاص عليهم الامتناع عن تناوله.

ووفقا لما جاء في موقع breastcancernow  نعرض لكم بعض المخاطر التي يجب مراعاتها عند تناول الجرجير:

مميعات الدم: إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ك، مثل الجرجير، قد يقلل من فعالية الدواء.

الحساسية: إذا كان لديك حساسية معروفة تجاه الجرجير، فيجب عليك تجنب إدراج هذا الطعام في نظامك الغذائي.

حصوات الكلى: يحتوي الجرجير على مواد طبيعية تسمى الأوكسالات، والتي يتم إخراجها من الجسم عن طريق الكلى.

في بعض الأحيان، يمكن للأوكسالات أن تشكل بلورات في البول، والمعروفة باسم حصوات الكلى وإذا كنت عرضة لحصوات الكلى، فقد لا يكون الجرجير هو الخيار الأفضل لاحتياجاتك الغذائية.

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