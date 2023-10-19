بسبب إسرائيل ..أزمة تنذر بكارثة بين زيلينسكي وأمريكا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يواجه خطر خسارة دعم الإدارة الأمريكية بسبب الصراع الدائر حول إسرائيل.

وأوضحت “سي إن إن”، أن واشنطن تنفي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤثر على دعمها لأوكرانيا.

وأضافت: "لكن الفوضى في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تزيد من صعوبة الإفراج عن الأموال، حيث إن أعضاء الحزب الجمهوري الذين يدعمون إسرائيل بقوة منقسمون بشأن المساعدات لأوكرانيا" .

وأشارت “سي إن إن”، إلى أن هذا الوضع أصبح "واقعا لا مفر منه" بالنسبة لـ زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد .