أهداف إسرائيل من خطة تهجير الفلسطينيين| ميناء في غزة و طرق للممر الاقتصادي

تقدم عمرو عمار، كاتب سياسي، بخالص التعازي إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.



وقال عمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «المشهد مرعب وخطير، ومصر تواجه لأول مرة في تاريخها خطر الوجود، تهجير الفلسطينيين لسيناء خطر وجود للدولة المصرية، وهذا المشروع مقترح منذ عام 2009»، مضيفا «إسرائيل تخطط لإنشاء ميناء على ساحل غزة وإنشاء طرق جديدة لخدمة الممر الاقتصادي الجديد المزمع إنشاؤه مع الهند».

ممر اقتصادي جديد



وتابع «نتنياهو كشف عن هذا المخطط حينما تفوه بدون قصد عن مصطلح الشرق الأوسط الجديد يوم 7 أكتوبر، إسرائيل تتحدث عن ممر اقتصادي جديد بينها وبين الهند ودول الخليج»، مردفا «الفكرة لا تقتصر على التهجير فقط، بل أيضا تتضمن فكرة السلام الاقتصادي لإسرائيل».



وواصل «الكيان الصهيوني أصبح دولة هشة صعيفة لا تمتلك من قوتها شيئا، هذه الدولة كشفت يوم 7 أكتوبر حينما ظهر ضعف استخباراتها وقوتها الأمنية والعسكرية في 25 دقيقة»، مضيفا «الكيان الصهيوني مجرد مستوطنة لأمريكا تنفذ من خلالها أجندتها، الشعب الفلسطيني ومصر يواجهون الولايات المتحدة وليست إسرائيل التي هي مجرد دولة وظيفية».



