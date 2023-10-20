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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 120.7 مليار جنيه خلال أسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 120.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 1.473 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.9%

وسجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال الأسبوع المنقضي وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.168 مليار ورقة منفذة على 577 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.919 مليار ورقة منفذة على 366 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.18%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 15 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 307.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 487.6 ألف عملية.

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