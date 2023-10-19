سوبر هيرو بعلم فلسطين..تونسي بفرنسا يثير غضب الشرطة بالرقص على أنغام "دمي فلسطيني"

في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في فرنسا، قام شاب تونسي يقيم في فرنسا باستفزاز الشرطة الفرنسية من خلال حمل علم فلسطين على ظهره والرقص على أنغام أغنية "دمي فلسطيني".

وبعد تداول مقاطع الفيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت الحادثة تفاعلًا متباينًا من الرأي العام.

وفي التفاصيل، قام الشاب التونسي، بحمل علم فلسطين الذي يرمز للقضية الفلسطينية على ظهره، وقام بالرقص وهو يردد كلمات أغنية "دمي فلسطيني" التي تعبر عن الولاء والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتم تصوير المشهد من قبل شهود عيان ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم أن الشاب أكد أن هدفه من هذا الفعل هو التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونضالهم من أجل الحرية والعدالة، إلا أن الواقعة أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع الفرنسي.

فقد اعتبر البعض أن هذا الفعل يعتبر استفزازًا للشرطة الفرنسية ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات والاحتجاجات في البلاد.

تونسي يرقص على انغام فلسطينية في باريس

ومن ناحية أخرى، أعرب آخرون عن تأييدهم لتصرف الشاب التونسي، مؤكدين حقه في التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية بطريقة سلمية. وأشاروا إلى أن حق حرية التعبير يشمل الحق في التعبير عن التضامن مع الشعوب المضطهدة والقضايا العالمية.

تأتي هذه الحادثة في ظل التوترات السياسية والاجتماعية المستمرة في فرنسا بشأن القضايا العرقية والدينية والهجرة. وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات المتعددة الثقافات والأعراق في بناء نموذج تعايش مشترك يحترم الحريات الفردية والتعددية الثقافية.