إسرائيل تقتل 12 شخصا في مداهمة وضربة جوية بالضفة الغربية

قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة الخميس، وقتلت 12 شخصًا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيًا قُتل خلال المداهمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة، وهي استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين "شكلوا تهديدًا للجنود في المنطقة". وأضاف أنه اعتقل 10 فلسطينيين خلال المداهمة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية "وفا" أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك اليوم، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 فلسطينيًا واعتقلت أكثر من 800 في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

وذكرت "وفا" أن سبعة من الضحايا نُقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.