عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقتل 12 شخصا في مداهمة وضربة جوية بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة الخميس، وقتلت 12 شخصًا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيًا قُتل خلال المداهمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة، وهي استخدام نادر للقوة الجوية في الضفة الغربية، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين "شكلوا تهديدًا للجنود في المنطقة". وأضاف أنه اعتقل 10 فلسطينيين خلال المداهمة.

بيان عاجل من حماس بشأن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العشرات في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 120 فلسطينيا في الضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية "وفا" أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك اليوم، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 فلسطينيًا واعتقلت أكثر من 800 في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

وذكرت "وفا" أن سبعة من الضحايا نُقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية الضفة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

حدث مهم يغير الأوضاع في غزة بعد 12 ساعة.. ماذا ستفعل مصر؟

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من حماس بشأن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العشرات في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 120 فلسطينيا في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لصحفيين جنوب لبنان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر والأردن يرفضان محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

رسميا .. مديرية الشباب والرياضة تقرر اعتماد ترشح حسام المندوة في انتخابات الزمالك

هل يأثم من فاتته خطبة الجمعة..ودعاء قضاء الحاجة المستجاب فيها؟ علي جمعة يوضح

قاضي التحقيق يصدر قرارات لصالح 77 كيانا وجمعية في قضية التمويلات الأجنبية

لا رحمة ولا انسانية |بركات يوجه رسالة قوية بشأن أحداث غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل كمال الفلسطيني.. نجا من القصف الإسرائيلي بقراءة القرآن| شاهد

سوبر هيرو بعلم فلسطين..تونسي بفرنسا يثير غضب الشرطة بالرقص على أنغام "دمي فلسطيني"

شاهد ياسمين الخطيب بدون مكياج علي السوشيال ميديا

رجع فخر العرب.. ماذا قالت الصحافة العالمية وجمهور محمد صلاح عن فيديو دعم غزة؟

فيديو

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟

هددوني .. باسم سمرة يكشف تعرضه للتهديد بسبب تضامنه مع غزة

فتح معبر رفح غدًا .. وارتفاع عدد الشهداء لـ4859

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ