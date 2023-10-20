بايدن: مصرع 32 أمريكيا في 7 أكتوبر وملتزمون بحق تقرير الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن 32 أمريكيا قتلوا في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن أولوية الإدارة الأمريكية هي استعادة الرهائن من عند حركة حماس.

وأضاف بايدن خلال كلمة له: " أخبرت الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، ونحن في لحظة فارقة في التاريخ وأحد القرارات التي نتخذها اليوم ستحدد المستقبل لعقود قادمة".

وتابع بايدن: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني بل تستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية، وعلمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمنا فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى والموت".