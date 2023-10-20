متحدث الصحة الفلسطينية : المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تمامًا

أفاد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن المنظومة الصحية في قطاع غزة قد انهارت تمامًا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح القدرة خلال مداخلته في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc أن نسبة الاشغال في منظومة الرعاية الصحية في المستشفيات وصلت إلى 150%، وأن العديد من المستشفيات توقفت عن العمل بالكامل، مشيرًا إلى خروج 6 مستشفيات من الخدمة و14 مركز صحي بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور أشرف القدرة: "الاعتداءات المستمرة على المستشفيات الفلسطينية أدت إلى تعطيلها وخروجها من الخدمة، ولا يزال هناك ضحايا تحت أنقاض الهجمات، والجهود للوصول إليهم تعرقلت بسبب الدمار، ومن الممكن أن هناك مناطق ما زالت تحت الأنقاض دون إمكانية الوصول إليها".