بايدن: إيران تدعم حماس في حربها مع إسرائيل والاعتداء عليها يشبه الوحشية في أوكرانيا

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن إيران تدعم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في حربها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحركة "تتخذ من الشعب الفلسطيني دروعا بشرية" وأن "انتصار إسرائيل أمر حيوي للولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يعملون على بناء مستقبل جيد في الشرق الأوسط، ونواجه نقطة تحول في التاريخ".

وتابع: "حماس و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يمثلان تهديدين مشتركين لكنهما يشتركان بأمر واحد يودان إنهاء تواجد الديمقراطية لدى جيرانهما".

واستطرد بايدن بالقول: "لقد تحدثت أيضًا مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. إن تصرفات إرهابيي حماس لا تنتزع ذلك من الفلسطينيين وإنني أشعر بالحزن بسبب الخسارة الحياة الفلسطينية".

وقال بايدن إن "الاعتداء على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا، وهناك تهديدات تطال الجاليات اليهودية بالعالم".