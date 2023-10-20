بايدن يزعم: حماس وبوتين يسعيان للإضرار بالديمقراطية

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعيان للإضرار بالديمقراطية.

وقال بايدن في كلمة له: "لا يمكن أن نسمح للإرهابيين والطغاة بتحقيق أهدافهم، ويجب علينا أن ندين معاداة السامية دون لبس، ويجب علينا أيضًا أن ندين الإسلاموفوبيا دون مواربة".

وأضاف: " الرئيس بوتين ظن أنه سيحتل كييف لكنه أخفق وما زال يواجه شجاعة المقاتلين الأوكرانيين، ودعم إسرائيل وأوكرانيا سيعزّز أمن الولايات المتحدة لأجيال مقبلة".

وتابع بايدن: "بوتين يلجأ لإيران وكوريا الشمالية من أجل شراء الطائرات المسيرة وقتل الأبرياء في المدن الأوكرانية".