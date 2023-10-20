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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ما تعيشه إسرائيل الآن أشبه بتجربة 11 سبتمبر في أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن ما تعيشه إسرائيل في الوقت الراهن "أشبه بتجربة 11 سبتمبر" في الولايات المتحدة، زاعمًا أن "اعتداء" حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" على الأراضي المحتلة "يشبه الوحشية في أوكرانيا".

وأضاف بايدن في كلمة له: "سنعمل على تعزيز القدرة العسكرية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق وأن تكون منظومة القبة الحديدية في أقصى درجات جاهزيتها".

وتابع: "قلت للإسرائيليين أنه لا يجب أن يتصرفوا بدافع الغضب الأعمى، وبحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتياجات تل أبيب الأساسية وعدم إلحاق الأضرار بالمدنيين والتقليل منها بقدر الإمكان".

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وأردف قائلاً: "نجاح إسرائيل وأوكرانيا يعد أمرا حيويا بالنسبة للأمن القومي الأمريكي"، لافتًا إلى أنه تمكن من "خلال مباحثاتي مع قادة إسرائيل من التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال أول شحنة من المساعدات الإنسانية".

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