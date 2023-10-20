ضمن جولة للشرق الأوسط.. رئيس الوزراء البريطاني يزور مصر اليوم

سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى مصر اليوم، الجمعة، ليبحث مع قادة المنطقة الوضع في إسرائيل وغزة.



ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن زيارة سوناك إلى مصر تأتي كجزء من جولة إلى الشرق الأوسط حيث يريد التأكيد على رسالته بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة بعد الحرب في غزة.



وخلال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه خلال المحادثات في مصر، سيؤكد سوناك على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".



وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور القدس يوم الخميس لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للناس في غزة.



وفي وقت لاحق من يوم الخميس، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، حيث شجع سوناك على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، مما يؤكد الخوف من أن هجوم حماس ورد إسرائيل يمكن أن يشعلا الاضطرابات الإقليمية.