أسر شهداء سيناء يشاركون في الانتفاضة ضد العدوان الإسرائيلي في المنوفية ..صور

يشارك أسر شهداء سيناء في مظاهرات أهالي محافظة المنوفية في الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومساندة الشعب الفلسطيني.

حيث توجه أسر الشهداء من أهالي مركز أشمون ومنهم والد الشهيد مصطفي بخيت للمشاركة في المظاهرات التي ستنطلق من مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وأكد والد الشهيد، أن مشاركتهم تاتي للانتفاضة لفلسطين والوقوف وراء اراء القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في لدفاع عن سيناء والتي كان ابنه أحد شهداء الدفاع عن أرضه بسيناء.

وتوجه العديد من أبناء مركز أشمون في مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتفاضة والمظاهرات المقامة بعاصمة محافظة المنوفية من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

اسر شهداء سيناء يشاركون في دعم فلسطين

اسر شهداء سيناء يشاركون في دعم فلسطين