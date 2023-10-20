"فوضناك كل الشعب ياسيسي وراك ".. هتافات المصريين أمام النصب التذكاري |فيديو

‏تعالت هتافات آلاف المواطنين من أمام النصب التذكاري والمعبرة عن مشاعر الغضب تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وشعبها ، حاملين أعلام دولة فلسطين الشقيقة ، وذلك عقب صلاة الجمعة ، واخذوا يرددوا " فوضناك فوضناك كل الشعب ياسيسي وراك " ، " بالروح بالدم نفديكي يا غزة ".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني دعا أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لحشد شعبي اليوم الجمعة أمام نصب الجندي المجهول بطريق النصر بمدينة نصر ، تضامناً مع التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، والتعبير عن الرفض التام لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها .