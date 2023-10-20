عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"فوضناك كل الشعب ياسيسي وراك ".. هتافات المصريين أمام النصب التذكاري |فيديو

المتظاهرون
المتظاهرون

‏تعالت هتافات آلاف المواطنين من أمام  النصب التذكاري والمعبرة عن مشاعر الغضب تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وشعبها ، حاملين أعلام دولة فلسطين الشقيقة ، وذلك عقب صلاة الجمعة ، واخذوا يرددوا " فوضناك فوضناك كل الشعب ياسيسي وراك " ، " بالروح بالدم نفديكي يا غزة ".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني دعا أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لحشد شعبي اليوم الجمعة أمام نصب الجندي المجهول بطريق النصر بمدينة نصر ، تضامناً مع التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، والتعبير عن الرفض التام لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها .

إسرائيل الاحتلال الجندي المجهول العدوان الإسرائيلي النصب التذكارى دولة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

المصريون يحملون علم فلسطين أمام النصب التذكاري وسط هتافات معادية لإسرائيل|فيديو

أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط الجناة

ضبط أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق في القاهرة

شاهد.. الأمن يضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزمالك

إخماد حريق التهم مقرا تابعا لإحدى الوزارات بوسط القاهرة | صور

مرور القاهرة تعلن غلق شارع الأسمرات 72 ساعة| تفاصيل

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجال مكافحة السرقات| تفاصيل

ترشيحاتنا

أرخص سيارة عائلية مستعملة من تويوتا.. اعرف سعرها

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك.. استقرار الدولار وانخفاض الدينار الكويتي

وزير الأوقاف : استهداف الكيان الصهيوني للنساء والأطفال جرائم حرب

محمد رمضان يعلن تخصص أرباح جولته فى أبو ظبي لضحايا غزة

حكّموا ضمائركم | كريم عبد العزيز يناشد العالم : أنقذوا الشعب الفلسطيني

قبل انطلاق الأفريقي اليوم .. رئيس الكاف يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. نظام غذائي يحميك من المرض| تعرف عليه

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ