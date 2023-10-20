عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة انتهاك صارخ للإنسانية

استهداف مبنى كنيسة
استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة

أعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إدانته الشديدة لممارسات الطغيان الإسرائيلي في استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المفتي في بيان أصدره أنَّ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أُصيب بحالة من السعار التي جعلته لا يميِّز دور العبادة ولا المستشفيات ولا بيوت المدنيين، فصار يضرب بلا هوادة معتمدًا على الصمت الدولي الذي يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، ويَغُضُّ الطرف عن جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والضمير الإنساني.

وجدَّد مفتي الجمهورية مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يسمع العالم لصوت القيادة المصرية التي تعلن ضرورة الوقف الفوري غير المشروط لسياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية؛ مما يشكل جريمةَ حرب وتعدٍّ على الإنسانية بموجب القانون الدولي.

كذلك أشار المفتي في بيانه إلى أن مصر وقيادتها السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تني تدعم القضية الفلسطينية حتى يتم الانتهاء من حل القضية وَفق أسس وقواعد الشرعية الدولية دون انحياز أعمى مثلما نشاهده الآن في ممارسات الغرب مع تلك القضية الإنسانية التي تؤلم القلوب اليقظة، أما الذين ماتت قلوبهم فإن مشاهد قتل الأطفال والنساء والعجائز لا توقظ ضمائرهم ولا تُقلق منامهم.

وأخيرًا، شدَّد المفتي في بيانه على أن نواميس الكون ثابتة لا تتغير، ووعد الله حق لا يتبدل، وسينتصر الحق لا محالة، ومهما طال ليل الاحتلال فإن ضوء الصبح سوف يمحو ظلامه من العيون.

مفتى الجمهورية الإفتاء كنيسة الروم الأرثوذكس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرخص سيارة عائلية مستعملة من تويوتا.. اعرف سعرها

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك.. استقرار الدولار وانخفاض الدينار الكويتي

وزير الأوقاف : استهداف الكيان الصهيوني للنساء والأطفال جرائم حرب

محمد رمضان يعلن تخصص أرباح جولته فى أبو ظبي لضحايا غزة

حكّموا ضمائركم | كريم عبد العزيز يناشد العالم : أنقذوا الشعب الفلسطيني

قبل انطلاق الأفريقي اليوم .. رئيس الكاف يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. نظام غذائي يحميك من المرض| تعرف عليه

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ