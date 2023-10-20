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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فلسطين حرة أبية.. هتافات في شوارع بني سويف رفضا للتهجير

ماظاهرات التاييد
ماظاهرات التاييد ببني سويف

احتشد آلاف المواطنين بمساجد بني سويف اليوم الجمعة، تأييدا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتركزت خطبة الجمعة في المساجد ببني سويف عن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعقب انتهاء الصلاة  بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف  توجه المصلون الي ميدان الشهيد محمد ابراهيم هارون "  الزراعيين سابقا "  للتنديد بالاعتداء  الإسرائيلي والتأكيد على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لحماية سيناء من أي اعتداء, مشددين على ثقتهم المطلقة في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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نظمت الاحزاب والنقابات والاهالي  يتقدمهم أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ  وعلي راسهم النائب حسام العمدة والنائب الدكتور علي بدر والنائب الدكتور علي عبدالله مبروك  والنائب طه الناظر والنائب محمد رجب والنائب  رمضان حسان  وقيادات حزب مستقبل وطن  وقيادات باقي الاحزاب بالمحافظة  

محافظ بني سويف يتابع جهود أجهزة وإدارات مديرية الزراعة في عدة ملفات

وتجمع المتظاهرون بميدان الزراعيين  حاملين أعلام فلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مرددين هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، ومناشدات لوقف العدوان وتحقيق السلام في فلسطين، في مظهر من مظاهر التضامن والوحدة العربية.

وأعرب المشاركون - خلال الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية والتنظيم - عن تأييدهم الكبير لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، والموقف الحالي من الأزمة التي يشهدها قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية بشكل خاص.

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بني سويف ببنى سويف بني سويف ت محافظ بني سويف مدينة بني سويف يس عبدالفتاح السيسي

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