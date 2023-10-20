من تأييد الماسونية وجلسة الباديكير إلى دعم غزة | الأزمات تلاحق محمد رمضان.. إيه الحكاية؟

أزمات محمد رمضان.. في الأيام القليلة الماضية، أثار الفنان محمد رمضان الجدل في أكثر من مرة بسبب "جاكيت شعار الماسونية" وفيديو "الباديكير والمساج"، مما جعل الانتقادات تتزايد من قبل جمهور الفنان محمد رمضان ورواد السوشيال ميديا بسبب تصرفاته في ظل معاناة الفلسطينيين من قصف جيش الاحتلال السرائيلي.

وفي كل تصرف يهاجمه فيه رواد السوشيال ميديا، يقوم الفنان محمد رمضان بعده بدعم فلسطين وشهداء غزة بطرق مختلفة، مثل التحدث في فيديو عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو التبرع بالمبالغ المالية من أجل أهالي غزة.

محمد رمضان يخصص أرباح جولة أبو ظبي لضحايا غزة



وأعلن الفنان محد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته في أبو ظبي اليوم، لأهالي غزة المتضررين من قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر خاصية "الاستوري"، أثناء جولته اليوم في أبو ظبي، لحضور حفل افتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي، وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: "الليلة حفلة افتتاح بطول UFC بجزيرة السعديات - أبو ظبي.. جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".

منشور محمد رمضان

فيديو مساج وباديكير محمد رمضان



وكان الفنان محمد رمضان، أثار الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب ظهوره في فيديو وهو يخضع لجلسة مساج وباديكير من قبل سيدات، على هامش تواجده في نيجيريا، متجاهلًا الأحداث الجارية في غزة، والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدر التريند هاشتاج "باديكير محمد رمضان"، وذلك عقب استفزاز الجمهور ورواد السوشيال ميديا من فيديو محمد رمضان المثير للجدل، متهمينه بتجاهل الأوضاع الحالية في فلسطين وشهداء أهالي وأطفال غزة، ليقوم محمد رمضان بحذف الفيديو من حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

محمد رمضان يدعم فلسطين عقب فيديو الـ "مساج وباديكير"



وعقب حذف الفنان محمد رمضان لفيديو "المساج والباديكير" الخاص به، قام الفنان محمد رمضان بدعم أهالي فلسطين عبر صورة منشوره له علي خاصية "الاستوري" بحسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر محمد رمضان في صورة باللونينن الأبيض والأسود وعلق عليها كاتبًا: "صبرًا العرب أفعال".

منشور محمد رمضان

جاكيت الماسونية



وقبل فيديو المساج والباديكير، أثار الفنان محمد رمضان الجدل مرة أخري عند ارتداؤه جاكيت عليه علامة الماسونية، بعد نشره العديد من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيريةYemi Alade ، عبر حسابه على انستجرام، بعد تعاونهما مؤخرًا في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وهو الأمر الذى دفع كثير من المتابعين للهجوم عليه، والاعتراض علي ارتدائه جاكيت عليه علامة الماسونية، ورد محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، علي الانتقادات التي طالت شقيقه وقال في تصريح له: "العين دي من أيام الفراعنة.. وإحنا مسلمين وموحدين بالله ومصريين جدًا.. ولسة متبرعين وداعمين لغزة."

محمد رمضان وعمرو أديب



وفي سياق أخر، نظرت يوم أمس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.